Fine settimana da bollino rosso sulle Autostrade Alto Adriatico

Sull'intera rete di Autostrade Alto Adriatico nel prossimoverranno raggiunti 200 mila transiti nella giornata di sabato 15 luglio e tra i 168 mila e i 176 mila domenica 16, quando sono previsti possibili rallentamenti per il concerto dei ...... al soffio del vento che tende le vele delle imbarcazioni in gara nelle due importanti manifestazioni in programma questoe che rientrano nel calendario sportivo sostenuto dalla ...Allac'è chi è costretto a rinunciare totalmente. Vacanze a ostacoli per molti italiani: negli ...spiegazioni precise entro dieci giorni dall'incontro e quindi fra poco meno di una...

Eventi per bambini nel weekend del 14, 15 e 16 luglio tra Varese e provincia varesenews.it

Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi follower approfittando di un pisolino di Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata con ...Sull'intera rete di Autostrade Alto Adriatico nel prossimo fine settimana verranno raggiunti 200 mila transiti nella giornata di sabato 15 luglio e tra i 168 mila e i 176 mila domenica 16, quando sono ...