Filtri solari | cosa significano SPF | PA | PPD | IR?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Per poter scegliere il solare giusto è necessario prima di tutto capirne il linguaggio. Per questo abbiamo decodificato le diciture che trovare scritte sui packaging per tradurre in modo semplice l'efficacia di ogni filtro solare

A tal proposito, commenta ancora l'esperto , "L'applicazione di cosmetici solitamente usati nel periodo estivo (olii per capelli, creme ocon conservanti, profumi, etc.) può determinare ...'Ipiù adatti contengono principi attivi come gluconolattone e niacinamide, abbinati aUV SPF 50+ , in modo da ottenere un'azione anti - acne. Si applicano tutte le mattine, in spiaggia ...Contiene pantenolo, noto per supportare il naturale processo di rigenerazione della pelle,fisici e chimici. Si assorbe rapidamente senza lasciare aloni bianchi sulla pelle ed è molto ...

ATTENZIONE ALLE CREME SOLARI OrticaWeb

La sua formula biodegradabile riduce l'impatto ambientale, per una tintarella bella, sana ed ecosostenibile Tra i prodotti di punta per l'estate 2023 Ecran propone lo spray protettivo Naturals SPF50 - ...Una selezione di creme solari protettive anche per chi ha una pelle che ha bisogno di qualche attenzione in più ...