Fifa 23 Obiettivo MIGLIORA IL TUO GIOCO II

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 14 luglio 2023) Scopriamo insieme come completare l’IL TUOII rilasciato durante l’evento Level UpIL TUOII Numero di sfide da completare:15 Scadenza: 28 luglio Premio finale: PACK 5 GIOCATORI 85+ Non Scambiab. LEON GORETZKA LEVEL UPSegna in 25 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions) usando Goretzka Level Up TOT 96 e schierando almeno 8 giocatori tedeschi tra i titolari.x1 Nuovo livello Goretzka (Non scambiab.) RAPHAËL VARANE LEVEL UPGioca 25 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions) schierando Varane Level Up TOT 95 e almeno 7 giocatori francesi tra i titolarix1 Nuovo livello Varane (Non scambiab.) GABRIEL MARTINELLI LEVEL UPSegna in 20 ...