FIFA 23 FUT Level UP | tutto ciò che devi sapere

(Di venerdì 14 luglio 2023) Con la consueta schermata di avvio di FUT EA Sports ha annunciato l’arrivo, a partire da venerdì 7 luglio, di una nuova promo, delinedita, su Ultimate Team: FUTUP Il giorno successivo è stata poi confermata la possibilità di “potenziare” queste card tramite obiettivi, con un meccanismo simile a quello che era stato proposto durante la promo FUT Ballers: completando gli obiettivi presenti nel gruppo “Migliora il tuo gioco“, nella sezione Traguardi, sarà possibile sbloccare le versioni potenziate che, oltre per l’overall e le statistiche, potranno avere altri miglioramenti come quelli delle stelle skill oppure di quelle piede debole o, ancora, relativi all’intesa (con la disponibilità in alcuni casi della versioneUp Premium che, come accaduto con i Mutaforma Premium, avrà un sistema di intesa identico a quello dei ...