Fi | Gasparri | ' con Tajani porteremo avanti indicazioni Berlusconi'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Concondivido una militanza antica che è cominciata negli anni della scuola quando, in maniera coraggiosa, in un contesto ostile difendevamo gli stessi valori che oggi difendiamo. Abbiamo anche condiviso il percorso di, lui tra i fondatori di Forza Italia, io già giovane sottosegretario nel primo governoe sempre, con coerenza, accanto al nostro leader nelle varie fasi politiche che si sono succedute. Sono quindi lieto che domani tocchi ad Antonio prendere, in questo momento così delicato e impegnativo, le redini del nostro movimento". Così Maurizio, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama. "Siamo tutti consapevoli delle difficoltà di questa fase - continua - e del fatto che nessuno potrà mai esprimere il valore ...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Con Tajani condivido una militanza antica che è cominciata negli anni della scuola quando, in maniera coraggiosa, in un contesto ostile difendevamo gli stessi valori che o ...La Giornata della «Vita nascente». Quella degli «Antichi mestieri». Ma anche quella dell’Unità nazionale e delle Forze armate, quella dei «Figli d’Italia», quella per le «vittime di errori giudiziari» ...