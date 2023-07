Fi | Ferrante | ' non ci fermiamo e guardiamo avanti | Tajani scelta di campo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Non sono tra quelli che ritengono che domani si aprirà una nuova pagina. Sono invece convinto che domani si confermerà unadi. Unadi continuità politica, unadi adesione a valori e principi antichi ma sempre attuali, unadi condivisione di una bandiera che non è mai cambiata in quasi trent'anni. Il presidente Berlusconi mi diceva sempre: 'Antonioin 30 anni in cui ha collaborato con me non ha mai detto una parola fuori posto'. Ebbene lasu chi dovrà prendere le redini del partito dopo la dipartita del nostro grande leader e in un momento che vede Forza Italia sempre più strategica, tra governo della nazione e quale unico rappresentante in Italia del PPE, non può che ricadere su Antonio ...