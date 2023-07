Festival dei Tramonti | ultimo week-end di eventi al Lago Trasimeno

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 14 luglio 2023), 14 luglio 2023 – Inaugurata il 7 luglio, volge al termine la prima edizione del TIAFF (International Art Filmdeinata da un’idea dell’APSCultura Futuro e Sostenibilità in collaborazione con il CRAL Domenico Cancelloni e con il MISFF, Montecatini International Short Film. Successo per i tantiche si sono svolti nei primi giorni della kermesse e grande attesa per gli appuntamenti dell’end. Spettacoli, mostre, campus, workshop, turismo dinamico, enogastronomia locale hanno animato Monte del, Passignano, San Feliciano, Montecolognola. Protagonista il territorio, esaltato in ogni suo ...