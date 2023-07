La nottata si è rivelata più serena rispetto alle precedenti vigilienazionale nonostante i comunque numerosi eventi vandalici : 218 auto in fiamme, meno delle 326 del 2022. Sono state ...La tradizionale parata militare del 14 luglio,Bastiglia, sugli Champs Elysées di Parigi, alla presenza di Emmanuel Macron e del primo ministro indiano Narendra Modi, ospite d'onore di quest'anno. L'edizione 2023parata riunisce ...L'attesa di questariempiva partesua vita. Se potesse guardarci ora, mentre solo ipotizziamo di smontare il palco, le casse, la pista da ballo, i tavoli, le sue amate friggitrici, cosa ...

Festa della Bastiglia, a Parigi la parata davanti a Macron e Modi Tiscali Notizie

Entra nel clou la settima edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola (Latina), in programma fino al prossimo 17 luglio. Questi ultimi giorni di programmazione saranno dedicati in particolar mod ...Alcuni membri del gruppo attivista europeo spagnolo «Futuro Vegetal» hanno messo in atto il gesto di protesta all'interno dell'aeroporto di Ibiza ...