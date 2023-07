(Di venerdì 14 luglio 2023) Chiamateli momenti bui, periodi difficili, o semplicemente annate senza vittorie. Capitano anche quelle, anche se ti chiami. Sono, purtroppo per i tanti tifosisti in tutto il mondo, ...

Ferrari, i digiuni "annuali": è la 16° volta nella storia Autosprint.it

Per la 16° volta nella sua storia, la Ferrari è rimasta senza vittorie per più di 365 giorni, un dato non più isolato soprattutto nelle ultime stagioni: ecco quando è già successo ...Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 16.00 italiane, prenderà il via il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. Un’ora dopo rispetto alle abitudini, d’altronde il fuso orario di Greenwich ...