Ferrari 499P | mostrata al pubblico durante il festival di Goodwood

(Di venerdì 14 luglio 2023) La, la vincitrice della 24 ore di Le Mans sarà presenteildi. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Alla trentesima edizione delof Speed nel Regno Unito di, lapresenterà la sua Hypercar, la, che ha vinto la 24 Ore di Le Mans e ha ottenuto cinque podi nel campionato FIA WEC di quest’anno. La vettura ibrida sarà esposta insieme ad altre vetture storiche e modelli stradali di rilievo, come la Daytona SP3, la SF90 Spider, la 812 Competizione, la 296 GTS e laRoma. Inoltre, saranno presenti monoposto F1 Clienti e auto del Programma XX. Nel Ballroom Paddock saranno esposte sei reginette storiche, tra cui ...

LaHypercarha avuto qui il suo battesimo l'anno scorso in occasione delle Finali Mondiali. "E magari partirà di nuovo da Imola per prepararsi al 2024. Che, lo ricordo, sarà ...... Hyundai Ioniq 5 N debutta al Goodwood Festival of Speed Ineos Grenadier Quartermaster: la variante pick - up del 4x4 UK debutta a Goodwood Laal Festival di Goodwood con la, ma non solo ...Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)296 GTSDaytona SP3 Ultimi articoli in:porta i programmi F1 Clienti ...

Ferrari porta la 499P al Goodwood Festival of Speed 2023 HDmotori

la Ferrari 499P, la vincitrice della 24 ore di Le Mans sarà presente durante il festival di Goodwood. Scopriamo tutti i dettagli.Nella trentesima edizione del Festival of Speed di Goodwood, che si terrà a Chichester, nel Regno Unito, fino a domenica 16 luglio, Ferrari sarà protagonista con 499P, l'Hypercar vincitrice alla 24 Or ...