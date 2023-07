diMaltesi, "una sentenza che offende le donne". Solo pochi giorni fa, il Tribunale di Roma ha assolto ...Più che la sentenza sono state le motivazioni a scatenare il maggior numero di commenti sul verdetto per ildiMaltesi. La ragazza di 26 anni è stata uccisa con violenza dal suo vicino di casa ed ex compagno Davide Fontana a Rescaldina, in provincia di Milano, l'11 gennaio 2022. Il suo ...Escluse le aggravanti Nel caso diMaltesi l'asticella della violenza è all'ultimo livello: si tratta di, ma chi ha emesso quella sentenza ha ritenuto che nemmeno la morte fosse ...

Femminicidio Carol Maltesi, "sentenza che offende le donne" - Luce Luce

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...