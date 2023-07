“Fatta fuori per mettere la collega” Delusione per l’amata conduttrice | “L’ha presa malissimo”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 14 luglio 2023) La stagione estiva porta con sé spensieratezza e nuovi propositi per il prossimo autunno, per chi lavora in televisione però rappresenta anche un momento di tensione, di invidie e gelosie tra colleghi. Durante la presentazione dei palinsesti Rai pessima sorper una, un’altra le ha soffiato il posto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere e sicuramente non sarà neanche l’ultima. Ma è il mondo del piccolo schermo che funziona in questa maniera spietata e non è sempre responsabilità del conduttore. Infatti in questo caso è stata la Rai a far sperare due volti. Solo una di loro ha vinto il format. Rai, dai nuovi palinsesti bruttaper laNuovo programma in cantiere per Rai 2, che aveva pensato a due personaggi completamente diversi per la conduzione. ...