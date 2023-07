Far «rivivere quell' attitudine ludica inconfondibile e rimodellarne l' eredità dirompente per ispirare una nuova generazione» |  la cura Anzi | la Love Theraphy all' italiana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Chi non ricorda il negozio in piazza San Babila? Un paradiso per tutti gli amanti del kitsch, la meta preferita degli adolescenti che marinavano la scuola, il tempio per chi collezionava eccentrici bijoux e viveva sempre in t-shirt. Un mito,o di Fiorucci a Milano, che si snoda a cavallo degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, e che oggi si appresta a scrivere un altro capitolo – italianissimo – della propria storia. “The Super Models”, arriva il documentario sulle top model anni 90 ...

Le piazze e i vicoli della città si riempiono di atmosfere medievali con artisti di strada, musicanti, artigiani che contribuiscono aun periodo molto importante. Volterra A. D. 1398 è ...... viene da chiedersi se la collaborazione non possa essere estesa anche all'utilizzo di questa nuova piattaforma per consentire a Ford di poterla Fiesta come un modello elettrico. ANCORA ...Un dialogo con le architetture che le compagnie Naturalis Labor e Areaarea hanno saputo cogliere come spettacolare occasione peri fasti della Lonigo dei secoli passati, ma in chiave ...

Terzopoulos ci aiuta a far rivivere "Dionysos", il dio che rende il ... ilGiornale.it

Pietra Ligure. Da un grave lutto a una iniziativa capace di far rivivere Benedetta al fianco di tanti bambini e ragazzi meno fortunati. Era il 2016 quando Benedetta Ottonello, per tutti “Betta”, si è ...Programma eventi Proloco Sassofortino, Bellettini (FDI): “Occorre una programmazione seria, non solo eventi di parte” ...