Fair play finanziario | multe Uefa a Barcellona e Manchester United

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha stabilito leper il rispetto dei paletti del Fpf. Nel comunicato si legge: “Il Fc Barcelona è stato sanzionato con una multa di 500.000 euro per la comunicazione errata, nell’anno2022, di profitti derivanti dalla cessione di attività immateriali (diverse dai trasferimenti dei giocatori) che non rappresentano un’entrata rilevante ai sensi delle normative. IlFc ha riportato dei deficit minori per quanto riguarda il requisito del break-even; il club è stato multato rispettivamente con 300.000 euro”. Tra gli altri club sanzionati: Royal Antwerp, Trabzonspor e Anderlecht. Per quanto riguarda i club italiani Milan, Roma e Inter, non ci sono state sanzioni, poiché trovati in ...