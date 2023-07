Fair play finanziario | la Uefa promuove Inter | Milan e Roma Multe per Barcellona e Manchester United

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’Organo di controllodei club(Cfcb) ha stabilito cheo e«hanno raggiunto gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022». Oggi il Cfcb, che ha il compito di supervisionare l’applicazione dei regolamenti sulle licenze e sulla sostenibilità finanziaria, ha pubblicato la valutazione dei requisiti dei club europei sul pareggio di bilancio. I tre club di Serie A erano in regime di accordo transattivo durante la scorsa stagione, anche se laprecisa che continuerà «a monitorare il rispetto del settlement agreement». Promossi anche i francesi Lilla, Monaco e Paris Saint-Germain e i turchi del Be?ikta?. Va male invece all’altra squadra della capitale turca, l’Istanbul Ba?ak?ehir FK, che non ha rispettato i target finanziari per il 2022 e dovrà pagare una ...

