Fair play finanziario | il comunicato della Uefa su Inter | Milan e Roma

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arrivano buone notizie per tre club del club di Serie A con riferimento al: si tratta di. La, attraverso una nota ufficiale, hache i tre club italiani hanno rispettato gli obblighi per il 2022. “Il(ITA), l’AS Monaco FC (FRA), la(ITA), il Be?ikta? JK (TUR), l’FCnazionaleo (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) e il Paris Saint-Germain (FRA) sono stati tutti trovati in conformità agli obiettivi stabiliti per l’anno2022. La CFCB continuerà a monitorare il loro rispetto dell’accordo di regolamento durante la prossima stagione”, si legge. “All’FC Barcelona (ESP) è stata inflitta ...

La UEFA ha rilasciato una nota in cui ha comunicato che Milan, Roma e Inter hanno rispettato gli obblighi per il 2022 per quanto riguarda il Fair Play Finanziario.Al Barcellona (ESP) è stata inflitta una sanzione di 500.000 euro per aver dichiarato erroneamente, nell'esercizio 2022, utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti ...