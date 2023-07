Faccio l’impasto e creo un fiore gigante! La ricetta golosa da fare ogni giorno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 14 luglio 2023) Se hai delle fragole e della nutella da usare puoi realizzare unae perfetta per la merenda. Ladel pandolce alle fragole e nutella piacerà sicuramente ai bambini e anche agli adulti. Dalsoffice e alto, le fragole e la nutella regaleranno a questo dolce un sapore delicatissimo ma irresistibile. Prepararlo sarà facile e veloce: dovremmo solo far lievitaree otterremo un dolce al bacio. Pandolce alle fragole e nutella: ingredienti. Per questo dolce come ingredienti occorrono: 300 gr di farina 100 gr di nutella 300 gr di fragole 120 ml di latte 40 gr di burro fuso 6 gr di lievito di birra 20 gr di zucchero vanigliato 100 gr di zucchero 3 uova Impasto. In una ciotola contenente il latte versiamo il lievito e mescoliamo energicamente con uno sbattitore manuale. ...