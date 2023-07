Facci fuori da Rai 2 | Viale Mazzini cancella la sua striscia Per lui solo le briciole | pronto un programma di musica

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il giornalista Filippoda Rai 2. La suadi informazione quotidiana “Ivostri” sarebbe in bilico.infatti, “irritato” dalle parole pronunciate dal giornalista sul caso del figlio del presidente del Senato La Russa, avrebbe già pensato al giorno per annunciare lazione: lunedì 17 luglio. A scriverlo è Dagospia che però sottolinea come perquesto non sarebbe un vero e proprio addio.avrebbe in mente un “premio di consolazione”: starebbe pensando di affidare aunsulla “classica-operistica” di cui il giornalista è un esperto. Segui su affaritaliani.it

Per Michele( Lega ) 'va chiarito se i contributi si rivolgono agli spazi di aggregazione ...di ricreare spazi' e ha chiesto di precisare 'come possono partecipare ai bandi i Comunidalle ...Per Michele(Lega) 'va chiarito se i contributi si rivolgono agli spazi di aggregazione in ...di ricreare spazi' e ha chiesto di precisare 'come possono partecipare ai bandi i Comunidalle ...Leggi anche Filippodalla Rai: 'No, è ingiusto. Si è espresso male e si è scusato, la polemica è ridicola e strumentale' Filippodalla Rai: 'Sì, è giusto, il servizio pubblico ...

Facci fuori da Rai 2, Viale Mazzini cancella la sua striscia. Rumor ... Affaritaliani.it

La conduttrice Barbara D'Urso ha postato alcune foto sui social che hanno finito per indignare il suo pubblico sul web. Barbara D'Urso è tornata a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...