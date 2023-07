Facci è tutto quello che non dovrebbe essere un giornalista | cosa ha detto e cosa ha scritto nel suo articolo?

(Di venerdì 14 luglio 2023) Filippopotrebbe finalmente ”pagare” per le sue parole, dopo unindegno sul caso di Leonardo Apache La Russa e la giovane 22enne che lo ha accusato di violenza sessuale, la Rai ha preso drasticamente le distanze dale pare chiuderà il suo programma su Rai2: scopriamohaha...

Nel frattempo, Filipponon sembra essere minimamente pentito di quanto scritto su Libero ... " Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei, non mi pento di niente". Anche su La ...Il servizio pubblico è più importante di Filippoe del programma di Filippo. Però in ... Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer che Rai hanno lasciato Prima dic'è stata una perdita di ......stato il dem Sandro Ruotolo) disposta apur di impedirgli di condurre il programma su Rai2 a settembre prima del Tg2 delle 13. L'obiettivo primario è colpire il governo. E allora avanti: '...

Filippo Facci: «Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei tutto, non mi pento di niente. Bernardini de Pace mi difende gratis» Corriere Milano

