(Di venerdì 14 luglio 2023) "Sono il primo che vuole lottare per il titolo", ma anche se questaè "molto lontana da come ce l'aspettavamo, non è frustrante". Anzi, "mimolto per riportare la Ferrari dove merita ...

"Quando hai una macchina più complicata da guidare, come nel caso della prima parte di questa, gli errori accadono. Io cercherò sempre di spingermi oltre il limite" conclude. . . 14 ...Il nervosismo di inizioMa le punzecchiature tra i due Cavallini Rampanti vanno avanti sin da inizio. Già alla seconda gara, in Arabia Saudita,era apparso infastidito dal ...F1, Ferrari: Sainz, destino in Audi,piace in Mercedes. A iniziosi è parlato più volte di un interessamento della Mercedes nei confronti di Charlesper il dopo Hamilton. Lo ...

F1: Leclerc, la stagione difficile mi motiva ancora di più Agenzia ANSA

"Sono il primo che vuole lottare per il titolo", ma anche se questa stagione è "molto lontana da come ce l'aspettavamo, non è frustrante". Anzi, "mi motiva molto per riportare la Ferrari dove merita d ...Charles Leclerc concentrato sul progetto Ferrari: il pilota monegasco si definisce il primo a voler cambiare l'attuale situazione della Rossa ...