EuroUnder 19 di Calcio | l’Italia è fantastica a Malta | gli Azzurrini volano in finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 luglio 2023)– Un momento eccezionale per ilgiovanile italiano. Dopo laottenuta ai Mondiali Under 20 in Argentina e persa contro una grande Uruguay (leggi qui),ci riprova e lo fa nella categoria Under 19 ma nel Campionato Europeo a. Una grande competizione degli Azzurri, che nella giornata di ieri hanno strappato il pass per lavincendo 3-2 con la Spagna. E’ stata assoluta la supremazia della squadra di Mister Bollini. I ragazzi azzurri hanno avuto capacità tecnica e alta tattica in campo. La partita della storia si giocherà domenica 16 luglio con il Portogallo: “ I ragazzi sono stati fantastici. – ha dichiarato un raggiante Bollini. Come riporta la news di figc.it – Abbiamo giocato contro una squadra che per tecnica e valori individuali è tra le prime ...