Estrazioni Lotto | Superenalotto e 10eLotto di venerdì 14 luglio 2023 Nessun 6 | centrato un 5+ | ecco quanto ha vinto

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 14 luglio 2023: centrato a Gemona del Friuli un 5+1 da 354mila

Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio per tutto il 2023 per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione di maggio.Il concorso numero 85 mette in palio un montepremi di 25,8 milioni di euro per il giocatore che indovina la sestina vincente: è la seconda estrazione aggiuntiva a sostegno dell'Emilia Romagna ...