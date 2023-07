Esodo estivo - I bollini rossi e neri di agosto

(Di venerdì 14 luglio 2023) La Polizia di Stato ha diffuso il calendario aggiornato sulle previsioni di traffico per il mese di. Nelle indicazioni della Polstrada compaiono i primi, famigerati, assenti a luglio. In particolare, saranno due le giornate con condizioni di traffico "critico": il 5 e il 12. Le criticità . Vediamo, comunque, nel dettaglio quali sono le principale problematiche segnalate dalla Polizia in vista del tradizionaleagostano verso le località di villeggiatura. Si parte già da venerdì 4: per tre giorni di fila il traffico sarà da bollino rosso, con la mattinata del 5 contraddistinta, invece, dal bollino nero. Identiche indicazioni per il weekend successivo, con l'aggravante di lunedì 14, vigilia di Ferr: in tal caso, la Polizia ...

ITALIA - Fine settimana all'insegna di traffico intenso sulle principali strade dirette a sud verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani. Soprattutto a partire dal tardo ...In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, Viabilità Italia ha predisposto il Piano. Tutti i documenti sono consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it. In particolare sono disponibili: il calendario con i bollini di traffico per il mese di agosto; le fasce ..."Traffico intenso", ovvero "bollino rosso", nella direzione Padova - Venezia venerdì 28 luglio e durante il week - end del 4 e 5 agosto. Nella direzione opposta il week - end del 19 e 20 agosto e ...

La Polizia di Stato ha aggiornato le previsioni di traffico per il mese-simbolo delle vacanze degli italiani: ecco tutte le date critiche e i consueti consigli per limitare i disagi ...ROMA – Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18. Polemiche per la ...