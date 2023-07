' Esame di riparazione' per chi ha sbagliato a richiedere i contributi per AdBlue e Gnl

(Di venerdì 14 luglio 2023) "di" in vista per le imprese di autotrasporto che hanno caricato sulle piattaforme dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli la richiesta per ottenere iper l'acquisto del ...

di" in vista per le imprese di autotrasporto che hanno caricato sulle piattaforme dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli la richiesta per ottenere i contributi per l'acquisto del ...... Specchio di Vera Penitenza, riporta la satisfactio operis, ossia il procedimento die ... ponendomi sempre davanti a me stesso, sottoposto a un continuoimpietoso, intento a ...In particolare sono stati presi inquattro rischi: ondate di calore, precipitazioni intense, ... includendo anche i mancati introiti ed i costi di. "Già ad oggi a livello globale i ...

Debiti scolastici: quando è meglio studiare per gli esami di riparazione Skuola.net

Dopo la rimodulazione dei fondi a disposizione accolta dalla Regione, “è prossima alla ripresa la fase progettuale della Chiesa di San Francesco, il cui restauro, anche grazie agli esiti della campagn ...Per la Corte costituzionale, sentenza n. 142 di oggi, l'obbligo di presentazione dell'istanza, a pena di inammissibilità, due mesi prima del superamento dei termini in Cassazione è illegittima ...