Erdogan | Putin d' accordo su proroga patto sul grano

14 lug 14:45: "d'accordo su proroga del patto sul grano" 'Siamo d'accordo sulla proroga del corridoio per il grano nel Mar Nero'. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip ..."Ci stiamo preparando ad ospitarein Turchia in agosto", ha aggiuntoparlando con i giornalisti in una conferenza trasmessa dalla tv di Stato Trt dopo avere partecipato alla preghiera ...... nel richiedere l'estradizione di cittadini turchi, bollati come terroristi dama con tutta ... non costituirà minaccia militare per alcuno e tantomeno per la Nato, anche sevolesse ...

Erdogan vince a Vilnius e si allontana da Putin AGI - Agenzia Italia

