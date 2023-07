Equitazione | Eventing Nations Cup Jardy 2023 | l’Italia balza in terza posizione In testa c’è la Francia

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ad Haras deprosegue, con la seconda giornata di gare, una nuova tappa dell’Cup, conpresente in concorso. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel Day 2 riservato al dressage. Il 70.00 % di Giovanni Ugolotti (su Swirly Temptress), fatto registrare ieri, vale alla fine all’azzurro il sesto posto complessivo, in un contest vinto, a livello individuale, dal francese Maxime Livio (Api du Libaire), primo con 72.94%, davanti ad altri quattro connazionali. In casa Italia, inoltre, vi sono da registrare l’ottimo decimo posto di Pietro Sandei, score di 69.28% (su Rubis de Prere), e la 46esima piazza di Kessya Krutzler (64.13% su Tornado). La classifica per nazioni vede quindi lasempre in prima, con un totale di 87.6 ...