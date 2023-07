Enti locali | Musumeci | Via al bando da 163 mln per la riqualificazione dei piccoli comuni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2023 “Pubblichiamo un, d'intesa con il ministero dell'Interno, da 163 milioni di Euro, affinché si possano presentare progetti finalizzati soprattutto alla mitigazione del rischio e all'assetto idrogeologico, perché oggi la priorità in Italia si chiama messa in sicurezza del territorio". Così il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, ha illustrato in conferenza stampa ilChigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev