Enrico Brignano chiede scusa al cantante neomelodico che aveva considerato “pattume” | ecco cosa è successo – VIDEO

(Di venerdì 14 luglio 2023)ha fatto arrabbiare la bella Napoli (e non solo) per via di un commento fuori posto a Mario Forte,che ha avuto il dispiacere di imbattersi in una esternazione pubblica dell’attore che ha” un suo. “”,alMario Forte, da vero signore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo la polemica, ecco che arriva la spiegazione.ha scatenato l'ira dei napoletani dopo le offese rivolte a un cantante neomelodico, Mario Forte . Tutta colpa di un commento al video in cui si vede il cantante in una sua esibizione ...Il 20 lugliopresenterà in anteprima per il pubblico "Una commedia pericolosa", il film diretto da Alessandro Pondi che vede l'amatissimo comico romano accanto a Gabriella Pession, ...Il 20 luglio arriverà infatti, pronto a presentare in anteprima per il pubblico " Una Commedia Pericolosa ", il film diretto da Alessandro Pondi che vede l'amatissimo comico romano ...

Enrico Brignano insulta Mario Forte: Pattume, la replica del cantante poi Flora Canto fa chiarezza Fanpage.it

LEGGI ANCHE > Enrico Brignano insulta un cantante neomelodico: “Pattume”. Si scatena l’ira del web Fiordaliso malattia: su Instagram in tantissimi hanno commentato il post Il rischio peggiore è che ...Enrico Brignano ha telefonato al cantante napoletano Mario Forte e gli ha fatto le sue scuse, dopo avere commentato con la parola ...