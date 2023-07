Energia | fonti rinnovabili in mare | lanciata la gara internazionale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il governo maltese pubblicherà un bando pubblicoper turbine eoliche e pannelli solari in. Lo ha annunciato il primo ministro maltese Robert Abela nel corso di un incontro con i giovani in cui ha affrontato alcuni temi di rilevanza nazionale, tra cui il settore delle energiee l’ambiente. Robert Abela ha affermato che l’invitomira ad aiutare Malta a continuare a diversificare le sueenergetiche per un’aria più pulita e a raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia dipulita. Ha aggiunto che ciò avverrà parallelamente al secondo progetto di interconnessione e all’accordo di cooperazione congiunta con la Libia su un’interconnessione che forniscarinnovabile. Il primo ministro maltese ha ...