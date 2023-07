Empoli | Ranocchia ad un passo

Commenta per primo La Salernitana affiancae Verona nella corsa al centrocampista della Juventus, Filippo(classe 2001) nella scorsa stagione in prestito al Monza. Compagnon è a un passo dalla Feralpisalò, dove torna Bergonzi ...L'sta trattando uno scambio con lo Spezia e sta cercando un attaccante esterno. Si parla anche di Elia Caprile del Bari come erede di Vicario e di Filippodella Juventus. Altre squadre ...LUNEDI' 10 LUGLIO 21.20 - Contatto Verona - Juve oggi per il prestito di Filippo, ... 18.35 - Fabiano Parisi si avvicina alla Fiorentina, lo conferma il presidente dell'Fabrizio Corsi: ...

