Empoli | è fatta per Filippo Ranocchia | in arrivo il centrocampista

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’ha raggiunto l’accordo per l’acquisto di: inil giovanedalla Juve Dopo il Monza sarà l’la prossima squadra di. E’ quello che conferma il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Twitter. Tra Juve, società proprietaria del cartellino del giovane, e il club toscano, sarebbe in corso proprio in questi minuti lo scambio di documenti. Il trasferimento dovrebbe farsi sulla base di un prestito.

... le cui linee non sempre sono rette; èanche di curve a gomito, di salite e di brusche interruzioni. Nessuna interruzione, invece, sulla strada- La Spezia . Quasi tutto fatto per lo ......vuole trovare il giusto mix di giovani e veterani della categoria e così sembra essere cosal'...si sono infiammate anche le ipotesi dei prestiti relativi ai giovanissimi di proprietà dell'...Commenta per primo Ormai è cosa, Fabiano Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina . Il classe 2000 è da pochi minuti ... Queste le immagini dell'arrivo dell'ormai ex giocatore dell'

Esclusiva: Ranocchia all’Empoli, è fatta. Via libera Juve Alfredo Pedullà

Filippo Ranocchia si avvicina sempre più all'Empoli. Il centrocampista della Juventus, nell'ultima stagione in prestito al Monza, ha detto ...Pierluigi Gollini sarà anche per la prossima stagione al Napoli. Il Napoli sta rinnovando per un altro anno il prestito ...