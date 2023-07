Emmy Awards 2023 | Succession fa il pieno | 27 nomination per la saga dei Roy

Sono stati svelati i titoli dei progetti candidati per tutte le categorie della settantacinquesima edizione degli. Tra le produzioni in lizza per conquistare una delle statuette più ambite nel mondo del piccolo schermo, considerate l'equivalente dei premi Oscar, spunta anche il concerto tributo a ...Uno sciopero porterebbe di fatto Hollywood a fermarsi, proprio dopo le spettacolari prime di Barbie e Oppenheimer e le nomination aglidel 2023. Le star di questi film, tra cui Margot ...In pericolo, tra le altre, anche la cerimonia deglifresca dell'annuncio delle candidature , che potrebbe slittare da settembre a novembre o addirittura a gennaio 2024, e l'80ª edizione ...

Emmy Awards 2023, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination per The White Lotus Il Fatto Quotidiano

Sono stati svelati i titoli dei progetti candidati per tutte le categorie della settantacinquesima edizione degli Emmy Awards. Tra le produzioni in lizza per conquistare una delle statuette più ambite ...SIMONA TABASCO - Alla conquista dell’America. L’interpretazione di Lucia nella seconda stagione di “The White Lotus” ha regalato all’attrice un’improvvisa notorietà anche oltreoceano. E, nello stesso ...