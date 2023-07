Elisabetta Canalis parla di gravidanza e maternità | “I figli li cresci come vuoi tu”

(Di venerdì 14 luglio 2023), nel corso dell’ultima puntata di Mamma Dilettante, il nuovo podcast di Diletta Leotta, ha raccontato del rapporto instaurato con laa di 8 anni, Skyler, avuta dalla precedente relazione con Brian Perri. La modella, dopo il divorzio dal chirurgo americano, viaggia in continuazione tra l’Italia e gli Stati Uniti per vedere la primogenita che, attualmente, vive con il padre. Nel resto del suo discorso, la showgirl ha condiviso con gli ascoltatori alcuni dettagli relativi al periodo dellando apertamente dei cambiamenti che avevano trasformato il suo corpo. “Quando sono lontana da lei mi manca tantissimo – ha esordito, descrivendo il rapporto instaurato con la bambina – Per fortuna ci sentiamo tutti i giorni, ...

esagera come non mai, look pazzesco per la showgirl: un vestito che mette praticamente tutto in mostraQuando si parla di, si entra in un mondo fatto di eleganza e ...rivela: "La gravidanza Non mi è piaciuta" L'ex velina si racconta nel podcast di Diletta Leotta rivelando il suo rapporto con la maternità e tutte le emozioni dei nove mesi di ...A pochi giorni dal divorzio ufficiale da Brian Perri,si racconta e parla di gravidanza e della figlia Skyler Eva, nata nel 2015 proprio dal matrimonio con il chirurgo statunitense. Intervistata da Diletta Leotta nell'ottava puntata ...

Elisabetta Canalis, ospite a Mamma Dilettante, ha raccontato del rapporto instaurato con la figlia di 8 anni, Skyler, e della maternità.Manovra di Heimlich: cos'è e come si fa la procedura di disostruzione utilizzata da Elisabetta Canalis per salvare la figlia Skyler.