Elisabetta Canalis | “Mia figlia stava soffocando con una mela | era seduta accanto a me | sul divano Così l’ho salvata con la manovra”

(Di venerdì 14 luglio 2023) “Qual è la situazione più pericolosa in cui si è andata a cacciare tua?”., ospite nella nuova puntata di Mamma Dilettante, ha risposto agli ormai famosi quesiti dei bigliettini rosa e, tra una chiacchiera e l’altra, ha rivelato come ha salvato la vita a Skyler, di 7 anni. “Allora ti posso dire che io ho fatto la famosadella, quella da imparare”, ha cominciato lafacendo riferimento alladi Heimlich (procedura d’emergenza per la disostruzione delle vie aeree). “Le ho dovuto fare laperché”. “Miaeraqui,mo guardano un cartone animato mentre...

Un podcast a cuore aperto (Foto Instagram@littlecrumb/Instagram@dilettaleotta) - - > Davanti ai microfoni di Mamma Dilettante , il programma di Diletta Leotta su Spotify,si è aperta raccontando in toto la sua esperienza di mamma. E se Skyler Eva , la figlia avuta con l'ormai ex marito Brian Perri - con il quale è stato ufficializzato il divorzio - è ...esagera come non mai, look pazzesco per la showgirl: un vestito che mette praticamente tutto in mostraQuando si parla di, si entra in un mondo fatto di eleganza e ...rivela: "La gravidanza Non mi è piaciuta" L'ex velina si racconta nel podcast di Diletta Leotta rivelando il suo rapporto con la maternità e tutte le emozioni dei nove mesi di ...

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna, la sua regione del cuore, per trascorrere il periodo estivo in tranquillità, ma sempre all’insegna del glamour. Uno dei suoi ultimi outfit vacanzieri è ...Elisabetta Canalis racconta a Diletta Leotta la verità sulle sue difficoltà durante la gravidanza per accettare il suo corpo ...