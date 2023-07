Elisabetta Canalis | la verità sulla gravidanza raccontata a Diletta Leotta

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Foto Instagram@littlecrumb/Instagram@) Davanti ai microfoni di Mammante, il programma disu Spotify,si è aperta raccontando in toto la sua esperienza di mamma. E se Skyler Eva, la figlia avuta con l’ormai ex marito Brian Perri – con il quale è stato ufficializzato il divorzio – è la gioia della ex velina, perlanon è stata un’esperienza altrettanto edificante. Nessuno stato di grazia. «A me non è piaciuta la. L’unica cosa bella era sapere che mia figlia stava bene», ha raccontato. «Ero spaventatissima. Mi dicevo: sarà un alieno», confessa ricordando i primi movimenti della figlia nel pancione. Uno ...

