Elisabetta Canalis | la maschera con le luci led per la beauty routine | cos' è e quanto costa

(Di venerdì 14 luglio 2023)in Sardegna «splende come il sole». A sottolineare la sua naturale bellezza sono proprio i fan della showgirl che si stanno godendo gli scatti di lei al mare, in...

rivela: "La gravidanza Non mi è piaciuta" L'ex velina si racconta nel podcast di Diletta Leotta rivelando il suo rapporto con la maternità e tutte le emozioni dei nove mesi di ...A pochi giorni dal divorzio ufficiale da Brian Perri,si racconta e parla di gravidanza e della figlia Skyler Eva, nata nel 2015 proprio dal matrimonio con il chirurgo statunitense. Intervistata da Diletta Leotta nell'ottava puntata ...Retroscena della gravidanza .ha svelato dei dettagli inediti sulla sua maternità durante l'ospitata nel nuovo podcast di Diletta Leotta 'Mamma Dilettante'.ha voluto raccontare il suo rapporto con la ...

Elisabetta Canalis sfata il mito della gravidanza felice: "No ricordi wow". Ecco cosa ha raccontato a Diletta Leotta la modella.Elisabetta Canalis ammette: “La gravidanza non mi è piaciuta” Ai microfoni del podcast di Diletta Leotta la modella ha confessato che inizialmente non avrebbe voluto figli e della… Leggi ...