Elisa Roveda | chi è la mamma di Voghera che ha strangolato il figlio di un anno | ' 45 anni | impiegata | era seguita dalla famiglia'

(Di venerdì 14 luglio 2023), 45di, era sola in casa quando hasuodi un, Luca. Il marito era uscito per andare al lavoro e dopo un'ora è arrivata la madre della ...

, 45 anni, impiegata di Voghera, era sola in casa quando ha strangolato suo figlio di un anno, Luca. Il marito era uscito per andare al lavoro e dopo un'ora è arrivata la madre della ...'Erano cinque anni che volevano questo bambino ': una vicina di casa di, la donna che a Voghera ha confessato di avere ucciso il figlio di un anno , lo ha raccontato ai cronisti. La donna ha spiegato che l'allarme è scattato questa mattina dopo le otto. 'Mi ...Una mamma di 45 anni,, di professione impiegata, ha ucciso il suo bimbo di un anno soffocandolo. Il bambino si chiamava Luca. Il fatto è stato confermato dalle forze dell'ordine, anche se si sanno ancora pochi ...

Elisa Roveda abitava da molti anni a Voghera ed era conosciuta nel quartiere. Schiva e gentile, come la descrive chi la conosce dai tempi della scuola, amava quel bambino a lungo desiderato e niente, ...Via Mezzana, negli ultimi mesi la 45enne aveva paura a restare da sola in casa, non voleva guidare e si era presa una pausa dal lavoro, ma non aveva mai manifestato aggressività nei confronti del figl ...