Edoardo Leo nel teaser poster di Non sono quello che sono | tratto da Otello

(Di venerdì 14 luglio 2023)Leo in versioneneldi Nonche, che sarà presentato in Piazza Grande a Locarno 2023. Locarno 2023 ospiterà l'anteprima di Nonche, personale rilettura della tragedia dia opera diLeo che vediamo al centro del suggestivo. Nonche- The Tragedy of Othello di W. Shakespeare è diretto e interpretato daLeo con l'ausilio di un cast composto da Jawad Moraqib, Ambrosia ...

Locarno 2023 ospiterà l'anteprima di Non sono quello che sono , personale rilettura della tragedia di Otello a opera diche vediamo al centro del suggestivo teaser poster . Non sono quello che sono - The Tragedy of Othello di W. Shakespeare è diretto e interpretato dacon l'ausilio di un cast ...Ci sono poi gli one man show di Enrico Brignano, Panariello vs Masini, Pio e Amedeo,, Alessandro Siani, Max Angioni, Angelo Duro ... Sempre per la danza ci saranno poi i balletti dell'AUB ......Mazzucco , oro tra gli M3 per un altro atleta che continua a mietere podi, il valdostano Elis Gassino , a suo agio in questa gara molto dura. Positivi piazzamenti per il canavesano...

Edoardo Leo nel teaser poster di Non sono quello che sono, tratto ... Movieplayer

Edoardo Leo in versione Otello nel teaser poster di Non sono quello che sono, che sarà presentato in Piazza Grande a Locarno 2023.Scopri chi è Edoardo Leo. L'attore e regista è conosciuto per numerosi film come Smetto quando voglio e Perfetti sconosciuti.