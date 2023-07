EA Sports FC 24 | Un Nuovo Inizio nel Mondo dei Giochi Calcistici

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 14 luglio 2023) Durante un evento di grande impatto, EAha svelato il gameplay e la data di commercializzazione di EAFC 24, ilcapitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts. Questo titolo segna un punto di svolta nella storia dei, essendo il primo rilasciato dopo la separazione con FIFA, una partnership che ha dominato il panorama videoludico del calcio per oltre trent’anni. EAFC 24 – Gamerbrain.netUn gameplay innovativo e coinvolgente Il Gameplay Reveal di EAFC 24 ha offerto uno sguardo dettagliato alle nuove atmosfere e innovazioni che gli sviluppatori di EA Canada hanno in serbo per i fan. Il gioco si basa sui successi e sugli apprendimenti derivati dai capitoli precedenti della serie FIFA, portando avanti ciò che ...