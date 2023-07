EA Sports FC 24 | tutto quello che devi sapere sul nuovo FIFA 24!

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ passato oltre un anno da quando, lo scorso maggio, Electronic Arts annunciò l’arrivo di una piccola ma significativa rivoluzione nel mondo dei videogame calcistici: con il termine, alla fine della stagione 2022/23, del quasi trentennale accordo con la, la federazione calcistica internazionale,in uscita nell’autunno 2022, ossia23, sarebbe stato il loro ultimo gioco ad utilizzare quel nome e, a partire dall’estate 2024, avrebbe fatto il suo debutto il “” EA Sport FC! Nelle ultime settimane stanno aumentando sempre di più le voci sultitolo di EA e, come di consueto, è giunta per noi l’ora di iniziare a dare un’occhiata a quelle che sono le informazioni ufficiali, i “rumors”, più o meno attendibili e le “fake news” che circolano in rete. Iniziamo! EA ...

Ulteriori novità riguarderanno poi la Champions League, che passerà da FIFA a EAFC 24 , e ... spingendo Andrew Wilson (CEO di EA) a commentare chesi sarebbe ridotto a "Quattro lettere ...Ci saranno 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre , più di 100 stadi e più di 30 campionati inil mondo. Il senior vice president di EAFC, Nick Wlodyka, ha poi ...

