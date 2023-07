EA FC 24 | il calcio femminile sbarca su Ultimate Team!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una delle novità diTeam su EA FC 24 sarà costituita dalla presenza delle donne, con la possibilità di schierare in campo anche squadre miste, composte da calciatori e calciatrici! Su EA FC 24 saranno presenti alcuni dei più importanti campionati femminili, nazionali ed internazionali come la UEFA Women’s Champions League, la Barclays Women’s Super League, la National Women’s Soccer League, la D1 Arkema e due novità, la Google Pixel Frauen-Bundesliga tedesca e della Liga F spagnola e le giocatrici di queeste competizioni saranno presenti su FUT! Ci saranno anche Icone ed Heroes donna, come la statunitense Mia Hamm o la britannica Alex Scott! Questo il comunicato ufficiale:Team unisce entrambe le metà del Gioco del Mondo, portando ilmaschile ea giocare sullo stesso ...

