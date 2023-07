È ufficiale | l' aspartame è potenzialmente cancerogeno Ecco in quali prodotti si trova

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 luglio 2023) L'Oms ha inserito la sostanza nell'elenco degli agenticancerogeni. Le prove sono ancora limitate, ma significative per quanto riguarda il cancro al fegato e il carcinoma epatocellulare. Tuttavia la dose giornaliera consigliata non cambia: 40 mg per chilogrammo di peso corporeo