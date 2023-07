“È morto | ci mancherà” Poi arriva la verità | gaffe di Carlo Conti dopo la falsa notizia sul famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Figuraccia per, il conduttore tv finito al centro della cronaca per essere cascato in una terriible fake news. In questi giorni il presentatore Rai è al lavoro per Tale e Quale Show” e ha messo a punto il cast della prossima edizione, che si terrà a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai Uno. Dieci protagonisti, selezionati tra vecchi e giovani volti televisivi. Come spiegato dallo stessoci saranno anche ”i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni”, protagonisti indiscussi della scorsa edizione del talent targato Rai Uno. On gara quest’anno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. Leggi anche: “Ma loro perché?”. Tale e Quale show 2023, polemiche sui nuovi ...