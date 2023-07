“È così che deve andare” Amici | si è scoperto il futuro di Alessandra Celentano

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono giorni intensi per quanto riguarda23, che comincerà a partire dal prossimo settembre. Maria De Filippi sta lavorando su chi saranno i professori e ora si è scoperta la decisione presa su. Infatti, vi abbiamo parlato anche in precedenti articoli dei dubbi relativi ad Arisa e Raimondo Todaro, che potrebbero essere ben presto sostituiti. Incertezza anche su Emanuel Lo, mentre sulla professoressa di ballo non erano ancora emersi rumor. Ci ha pensato il sito Blastingnews a fare chiarezza su cosa accadrà adnella prossima edizione.sarà sicuramente già stata contattata dalla stessa Maria o comunque dalla produzione del talent show per informarla della scelta fatta. Ed è anche venuto fuori quale sarà il...