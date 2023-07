Due ragazzi dispersi nel Po | stavano facendo un bagno nel fiume prima di sparire

Fingono un malore e chiamano un'ambulanza per andare a Riccione. Sono stati denunciati iche nei giorni scorsi hanno finto un malore e poi hanno pubblicato il video su TikTok. Isaranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Fingono un malore e ...sono entrambi originari della provincia di Milano, ed erano in vacanza in occasione del fine ...sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai... follia a Rimini Passaggio in ambulanza, tiktoker denunciati Isono entrambi originari della ...sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai

Mantova, dispersi due ragazzi nel Po: ricerche in corso Adnkronos

È finita con una denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme "l'impresa" dei due tiktoker che si sono fatti dare un passaggio da un'ambulanza fino a Riccione ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...