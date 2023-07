Due morti nell' incidente sull' A20 Messina - Palermo | auto si ribalta | centrata da altre due a tutta velocità

L'autostrada A20 che collega Messina a Palermo è stata il teatro di una tragedia consumatasi nella notte tra il 13 e il 14 luglio. Un bilancio terribile:e quatto feriti . Secondo una prima ricostruzione, un'auto si è ribaltata dopo aver colpito il guardrail per poi essere presa in pieno da altreauto che transitavano sulla stessa strada. ...La vasca dove sono stati ritrovatifratellini di Manfredonia Poco prima, aveva speso qualche parola sul dolore dei genitori di Daniel e Stefan, ritrovatiin un vascone per la ...Nella capitale sono caduti 153 millimetri di acqua in 24 ore, un quantitativo registrato solo... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo India, monsone fa oltre 40. Migliaia ...

Impennata di tumori e patologie cardiache tra chi ha lavorato nella caserma dell’isola, ma anche nel vicino aeroporto. I sospetti sul radar presente nella ...L'incidente stradale nel maggio 2022 a Corleone. Persero la vita due ragazzi di 16 e 18 anni. Adesso i militari hanno ricostruito una parte della vicenda ...