Due giovani dispersi nel Po nel Mantovano | “Stavano facendo il bagno con amici”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Due ragazzi sononel fiume Po a Revere, in provincia di Mantova. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di di un 20enne e l’altro di 30 anni, entrambi residenti ad Ostiglia, il paese che si trova sulla sponda del fiume di fronte a quella di Revere. I due ragazzi sono scomparsi intorno alle 17 mentre facevano ilnel fiume insieme ad un gruppo di. Con l’arrivo del buio, sono state sospese le ricerche, da parte di vigili del fuoco e carabinieri, dei duescomparsi oggi pomeriggio dopo un tuffo nei pressi del lido di Revere, nel Comune di Borgo. I duesarebbero di nazionalità marocchina. Con l’arrivo del buio, sono state sospese le ricerche, da parte di vigili del fuoco e carabinieri, dei duescomparsi nei pressi ...

Due giovani dispersi nel fiume Po nei pressi di Mantova. In corso le ricerche Il Fatto Quotidiano

Due ragazzi sono dispersi nel fiume Po a Revere, in provincia di Mantova. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di di un 20enne e l'altro di 30 anni, entrambi residenti ad Ostiglia, il paese ch ...