Due fratelli salentini tenteranno il giro del mondo in vela senza scalo Tentativo di Carmine e Vincenzo Vetrugno sostenuto dall' università

(Di venerdì 14 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffusodel Salento: L’del Salento ha scelto di sostenere il progetto dei velistiche, sul catamarano “Double Trouble”, viaggeranno dal Salento attorno aldal prossimo settembre 2023 a marzo 2024: un’occasione per parlare di ambiente e sostenibilità, valorizzare il ruolo in questi ambiti di UniSalento, raccontare un’esperienza umana che contribuirà a diffondere la cultura del mare. “L’Ateneo dei due mari” viaggerà così assieme ai due, che nel corso della circumnavigazione raccoglieranno campioni di plankton e neuston e dati chimico-fisici delle acque e dell’atmosfera, e ne narrerà l’avventura attraverso i suoi ...

Non vive più nella fantasia di avere una coscienza condivisa con i suoi, non crede più di ... Il rapporto tra iè totalizzante " Demerzel è madre, confidente, maestra, mentore, amante, ...... un talento puro, portatore di una visione unica del cinema e gli appassionati avranno ben... Domenica 16 luglio alle 18 appuntamento al cinema Troisi, dove assieme aiD'Innocenzo Sorogoyen ...Da litigi per il parcheggio a malintesi tra, ecco alcuni degli episodi più eclatanti della ... Iavrebbero alle spalle una lunga serie di ruggini di vicinato. È solo l'ultimo di una lunga ...

Due fratelli spariti nel Po durante il bagno con gli amici a Borgo Mantovano: riprese le ricerche Virgilio Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: L’Università del Salento ha scelto di sostenere il progetto dei velisti Carmine e Vincenzo Vetrugno che, sul catamarano “Double Trouble”, ...I giudici d'appello hanno rivisto la sentenza per l'omicidio colposo di Salvatore Parisi, 40 anni, che perse la vita in un cantiere di Piana degli Albanesi nel 2013, scagionando l'ingegnere Giorgio Ce ...