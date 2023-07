Dramma nelle campagne del Sannio | incidente col trattore | muore 71enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragediadi San Lupo, in Contrada Sterzalonga, dove questa mattina intorno alle 9 un uomo di 70 anni è morto a causa di uncolsu cui si trovava. L’uomo era alla guida del mezzo e stava eseguendo una manovra quando, per cause in corso di accertamento, è andato ad urtare con forza contro il ramo basso di un albero ed è rimasto schiacciato sul lato sinistro. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi e sul posto, inviata dalla centrale operativa, è arrivata un’ambulanza del 118. Ma è stato tutto inutile: i sanitari, infatti, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Rilievi ed indagini sono curati dai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. Gli ulteriori approfondimenti saranno utili a ricostruire con maggiore esattezza la dinamica ...