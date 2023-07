Dove vedere le amichevoli estive dell' Inter in tv e streaming

(Di venerdì 14 luglio 2023) La stagione 2023/2024, per l', è già iniziata. I nerazzurri, nella giornata di giovedì 13 luglio, si sono infatti ritrovati per il consueto raduno ad Appiano Gentile. Qui Simone Inzaghi, che può già contare sugli innesti di Davide Frattesi, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck; comincierà a...

Intanto che aspettiamo diquesto Apple Watch Ultra 2 (o 3 non è chiaro se quest'anno ci ... potete dare un'occhiata alla nostra guida allacquistoconfrontiamo design, schermo, materiali, ......volati fino a Los Angeles per registrarlo "ma solo perché sognavamo diJoshua Tree", spiega Rkomi. Se rinasco voglio l'autorevolezza dell'agente Beppe Caschetto che non parla ma arriva...Non è stato un campionato indimenticabile per il Sassuolo; andiamo acome gioca la squadra di Alessio Dionisi. Due punti nelle ultime cinque partite fotografano, ...soprattutto fuori casa...

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv: Wimbledon in diretta Corriere dello Sport

I primi due giocatori al mondo si sfidano: in palio lo Slam londinese. Ecco tutte le informazioni su data, orario e canali di diffusione del big match ...Perugia, capoluogo dell'Umbria, è una città che merita di essere visitata per molte ragioni. Prima di tutto, la sua storia antica e affascinante.